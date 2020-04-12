Maskeler Büyükşehir’den tedbir vatandaştan

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ‘koronavirüsle mücadele çalışmaları kapsamında’ metro hatları, toplu taşıma araçları, pazar yerleri ve kent meydanlarında vatandaşlara ücretsiz maske dağıttı.

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Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen uygulama, Bursaray Şehreküstü İstasyonu’nda başladı. İstasyona gelen ve metrodan çıkan vatandaşlar, belediye ekipleri tarafından karşılandı. Kendilerine tutulan el dezenfektanını kullanarak, koruyucu maskelerini takan ve içerisinde temizlik maddeleri bulunan el kitlerini alan vatandaşlar,

güvenle yollarına devam etti. Daha sonra Şehreküstü Meydanı’nda sürdürülen çalışma, ardından Millet Mahallesi’nde kurulan pazar yerinde devam etti.





Başta toplu taşıma araçları ve kapalı mekanlar olmak üzere Bursa’nın muhtelif alanlarında benzer faaliyetin sürdürüldüğünü kaydeden Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mehmet Fidan,

dünyayı saran virüs salgınına karşı bu çalışmaya imza attıklarını söyledi.



Uygulamanın gün boyu devam edeceğini vurgulayan Fidan,

“Vatandaşlarımızı sosyal mesafelerini korumaya, yetkililerin bu yöndeki çağrılarına uymaya davet ediyoruz. Özellikle 60 yaş üzeri ve 20 yaş altı insanımızın evde kalmalarını tavsiye ediyoruz. Hep birlikte, millet ve

devlet olarak bu virüsü ülkemizden en kısa sürede atacağız” dedi.