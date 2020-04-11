Hollanda'da sağlık çalışanları isyanda koruyucu ekipman yok

Hollanda'daki toplam 23 bin 97 koronavirüs hastasının yaklaşık dörtte birinin, sağlık sektörü çalışanları olduğu açıklandı. Hollanda Kraliyet Hekimler Federasyonu (KNGM), doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarına, "Koruyucu ekipman yoksa çalışmayın" çağrısı yaptı.

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Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü'nün verilerine göre, ülkenin kuzeyindeki Groningen eyaletinde, enfekte olan kişilerin yüzde 56'sı sağlık personeli.

Ülkenin en önemli hekim örgütü KNGM, Cuma akşamı tüm hekim, hemşire ve hasta bakıcılara yönelik bir uyarı açıklaması yaptı.

Dernek, "Yeterli koruyucu ekipman yoksa, çalışmayın" çağrısını; ilgili yasayı, hekimlerin davranış kurallarını ve ettikleri Hipokrat Yemini'ni değerlendirerek yaptığını açıkladı.

Sağlık çalışanları şikayetçi

Hollandalı sağlık çalışanları, haftalardır maske, önlük ve gözlük gibi koruyucu ekipman bulunmamasından şikayet ediyor.

KNGM, enfeksiyonun sağlık çalışanları için bir risk oluşturduğunu vurgulayarak, "Buna ek olarak uzun süre işlerini yapamama ve sağlık hizmetlerinin devamlılığının tehlikeye girmesi riski bulunuyor. Ayrıca sağlık sektöründeki diğer hastaların enfekte olma olasılığını arttırıyorlar" görüşünü dile getirdi.

Federasyonun açıklamasında, hekimlerin olağanüstü acil durumda gerekli koruyucu ekipman olmasa da hasta bakma kararı alabileceklerini göz önünde bulundurarak, "Yine de bu konuda temkinli olun" denildi.