Rusya koronavirüs aşılarını 60 kişi üzerinde test edecek

RUSYA'da koronavirüs tedavisi için geliştirilen aşılarla ilgili yaptığı açıklamada klinik araştırmaların ilk etabının 60 kişi üzerinde yapılacağını belirtti.

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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) bünyesindeki 'Vektör' Devlet Bilim Merkezi Direktörü Rinat Maksutov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte Kovid-19 aşılarıyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"Araştırma gruplarını hazırda oluşturuyoruz"

Onaylanan protokole uygun olarak klinik araştırmaların sağlıklı gönüllüler üzerinde yapılacağını kaydeden Maksutov, "Araştırma gruplarını hazırda oluşturuyoruz. Yeni koronavirüs enfeksiyonuna karşı bağışıklık kazanan ilk kişiler arasında olmak isteyen çok sayıda gönüllü var" diye konuştu.

60 gönüllü üzerinde gerçekleştirilecek

Aşıları geliştiren uzmanların da aşı olmak istediklerini, zira aşıların etkinliğinden emin olduklarını anlatan Maksutov, klinik araştırmaların ilk etabının 60 gönüllü üzerinde gerçekleştirileceğini kaydetti.