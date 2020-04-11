1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçı! Yetkililer cezayı kesti

BAKIRKÖY'de zabıta ekipleri, sokağa çıkma yasağının uygulanacağının açıklanmasının ardından 1.5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satan fırıncıya ceza kesti.

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İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmasının ardından yurdun bazı kesimlerinde panik havası yaşandı.

Fırsatçı esnafa ceza kesti

Bakırköy'de ise bir fırın kriz anını fırsata çevirerek normalde 1.5 TL olan ekmeği 5 TL'ye satmaya başladı. Bakırköy Belediyesi zabıta ekipleri, fırının adresini tespit etti ve fırsatçı esnafa ceza kesti.

İdari ve cezai işlem

Konuyla ilgili açıklama yapan Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, şunları kaydetti: Sokağa Çıkma Yasağı'nın ardından ilçemizde bir fırının 5 TL'den ekmek satışı yaptığı tespit edilmiş,fırın hakkında idari ve cezai işlem yapılmak üzere zabıta ekiplerimiz gerekli işlemleri başlatmıştır.