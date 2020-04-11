HABER /  GÜNCEL

Terhis ve celplere erteleme, bedelliye uzaktan eğitim

Corona virüs salgını nedeniyle TSK'da terhis ve celplerin ertelenmesi gündeme geldi. Bedelli askerlere de kışlaya gitmeden uzaktan eğitim verilmesi planlanıyor. Konuyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Abone ol

Türk Silahlı Kuvvetleri'nde virüs tedbirlerine bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hürriyet'in haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı terhis ve celplerin ertelenmesini seçenekler arasına aldı. TSK'da son celp 19 Mart'ta, son terhisler de 1 Nisan'da yapıldı. 60 bin asker terhis olurken, 60 bin kişi de silah altına alındı. Yani bu haber 120 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu harketlilik endişe yarattı. Erteleme planının da bu yüzden gündeme alındığı belirtildi. Yetkililer, "Gerekirse Mehmetçik geç terhis olsun ama evlerine sağlıklı gitsin" değerlendirmesinde bulundu.

Bedelli askerlere uzaktan eğitim
TSK'da alınması planlanan bir diğer önlem de bedelli askerliğe ilişkin. Bedellilerin kışlalara gitmeden, eğitimlerini uzaktan almaları planlanıyor. 

Son karar Erdoğan'ın
Konuya ilişkin son kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Sokağa çıkma yasağı sonrası İstanbul'da ilk sabah yollar bomboş kaldı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Oxford profesörü tarih verdi: Aşı yüzde 80 ihtimalle Eylül ayında kullanılabilir
Fatih Altaylı sokaktaki görüntülere tepki gösterdi: 2 gün lan 2 gün
Koronavirüs Türkiye haritası tıkla bulunduğun mahallede sokakta vaka var mı öğren
Yurtlarda kaç kişi karantinada? Bakan Kasapoğlu açıkladı
Antalya'da sokağa çıkma yasağına rağmen caddede fuhuş pazarlığı görüntülendi
Belediye başkanı paniğe kapılan halkı böyle sakinleştirdi: Biz ilçeyiz
ÖNCEKİ HABERLER
İspanya'da Koronavirüsten ölenlerin sayısı düşüyor
Ferhat Arıcan'a Dünya Kupası'nda bronz madalya
Bahçeli'nin yardımcısı Hidayet Vahapoğlu'ndan görüntülere eleştiri
Emre araya girdi Caner'le Gökhan Fenerbahçe'ye geliyor
Korona’ya karşı otomobilini naylon kaplama ile 3 bölmeye ayırdı
Suriye'de bir zamanlar terörist başının resminin olduğu yere Şanlı Türk bayrağı yapıldı!
Yorumlar 2 yorum