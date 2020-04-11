Koronavirüs Türkiye haritası tıkla bulunduğun mahallede sokakta vaka var mı öğren

Türkiye koronavirüs vaka sayılarındaki artış sonrası kovid-19 hastalarının nerede olduğu merak konusu oldu. İşte bu ihtiyaca yanıt veren bir site. cadde cade sokak sokak koronavirüs vakalarını gösteriyor.

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Türkiye koronavirüs salgınıyla mücadelesini sürdürüyor. Virüse hazırlıklı yakalanan ve aldığı tedbirlerle süreci Avrupa ülkelerinden çok daha iyi götürüyor.

Ancak alınan tedbirlere rağmen vaka sayısındaki artış sürüyor. Açıklanan son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 1006'ya, vaka sayısı ise 47.029'a yükseldi.

Bakanlık il ve ilçe bazlı vaka sayılarını da paylaşmaya başladıktan sonra vatandaşlar oturdukları yerlerde kovid-19 hastası olup olmadığını merak etti.

https://geomatic.org/koronavirus/ isimli site Sağlık Bakanlığı verilerinden yoma çıkarak, Türkiye koronavirüs vaka haritası yayınladı.

Söz konusu sitede vaka sayısının az olduğu yerler mor ile yoğunluğun fazla olduğu yerler kırmızı ile gösteriliyor. Zoom yaparak yaşadığınız bölgedeki cadde ve sokaklara kadar vakaları ayrıntılarıyla görmek mümkün.

Ayrıca vakanın sağlık durumu 4 ayrı başlıkta renklerle gösterilip haritada işaretleniyor.

Salgının merkez üssü İstanbul

Haritaya göre İstanbul'un salgının merkez üssü olduğu çok net biçimde görülüyor.