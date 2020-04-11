Sokağa çıkma yasağı olan yerlerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı

İki gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilen illerde vatandaşlara ekmek dağıtımı başladı.Abone ol
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağı olan illerde vatandaşlara ekmek dağıtımının valilik ve kaymakamlıklarca yapılan planlama doğrultusunda başlandığı belirtildi.
Dağıtım sorunsuz şekilde ilerliyor
Bakanlık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Başta fırınların kendi araç ve personeli olmak üzere, Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla dağıtım başlamıştır, sorunsuz şekilde ilerlemektedir.
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