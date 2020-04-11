Hakim ve savcı mülakatları ertelendi! Adalet Bakanlığı duyurdu

Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.Abone ol
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.
Yeni tarihler paylaşılacak
Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak.
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