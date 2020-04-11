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Hakim ve savcı mülakatları ertelendi! Adalet Bakanlığı duyurdu

Adalet Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz arasında yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarını erteledi.

Yeni tarihler paylaşılacak

Bakanlık salgınla ilgili güncel gelişmeleri dikkate alarak yeni mülakat tarihlerini planladıktan sonra kamuoyuyla paylaşacak.

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