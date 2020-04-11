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Ömer Bayram'la 3 yıl daha! 3 katı zam yapılacak

Galatasaray yönetimi, Ömer Bayram'ın sözleşmesini 3 yıl uzatma kararı aldı. Yönetim Ömer Bayram'a maaşında 3 katı zam yapacak.

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Galatasaray, geçen sezon ve bu yılın en flaş isimlerinden olan Ömer Bayram'a jest yapacak ve bir yıl daha sözleşmesi bulunan futbolcunun mukavelesini yenileyecek.

Bu sezon oynadığı 22 lig maçında 10 asist yapan ve 12 gol pası bulunan Başakşehirli Edin Visca'nın ardından ikinci sırada yer alan Ömer ile sezon biter bitmez masaya oturulacak.

3 senelik sözleşme
Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olan deneyimli futbolcuya 3 senelik yeni bir kontrat sunulacağı öğrenildi. Böylece sarı-kırmızılı futbolcu, 2024'e kadar Galatasaray forması giyecek.

3 katı zam yapılacak
Milliyet'te yer alan habere göre, Ömer'in ücretine de yine teknik kadronun bilgisi ve onayı ile ciddi bir zam yapılacak. Sarı-kırmızılılarda ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri olan ve 400 bin euro (2 milyon 930 bin TL) ile takımda en az kazanan isim olan Ömer Bayram'a 3 katı zam yapılacak.

Emeğinin hakkını fazlasıyla alacak
Sarı-kırmızılılar, Ömer ile yapacağı yeni kontratı Türk lirası üzerinden gerçekleştirecek ve ücretini de 10 milyon liraya çıkaracak. Yıllık garanti ücretini üçe katlayacak olan Ömer Bayram performansının karşılığını fazlasıyla alacak.

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