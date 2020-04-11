Corona ABD'de ölüm saçıyor! 2 bin 108 kişi daha hayatını kaybetti

Johns Hopkins Üniversitesi, ABD'de son 24 saatte 2 bin 108 koronavirüs hastasının hayatını kaybettiğini belirtti. 10 Nisan, ülkede koronavirüs kaynaklı en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti.

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Johns Hopkins Üniversitesi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD'deki son bilanço rakamlarını açıkladı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içinde ülke genelinde 2 bin 108 kişi daha virüs kaynaklı olarak hayatını kaybetti. Bu rakamla birlikte 10 Nisan, ülkede en çok ölümün yaşandığı gün olarak kayda geçti.

Ölüm sayısı 18 bin 586'ya yükseldi

Ayrıca, ülkedeki toplam ölü sayısı da 18 bin 586'ya yükseldi. Covid-19 nedeniyle en çok ölümün yaşandığı İtalya'da son olarak hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 849 olarak açıklanmıştı.

Vaka sayısı 500 bin geçti

Öte yandan üniversite, ülkedeki toplam Covid-19 vaka sayısının da yarım milyonu geçtiğini ve 500 bin 339 vakanın tespit edildiği bilgisini paylaştı.