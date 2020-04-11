İBB’de 350 kişinin korona testi pozitif çıktı! 2 bine yakın personel karantinada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 350 çalışanın kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 bine yakın personel karantinada.Abone ol
Tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla ölümlere neden olan koronavirüs salgını İBB personellerine de bulaştı.
350 kişinin testi pozitif
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre İBB personeli 350 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.
2 bine yakın personel karantinada
Öte yandan 2 bine yakın İBB personelinin karantinada olduğu, 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
İBB ailesinde Covid 19 testi pozitif çıkan personel sayımız 350’dir. 2 bine yakın personelimiz de karantinadadır. İSTAÇ çalışanımız Ahmet Çulban da ne yazık ki vefat eden 3. personelimiz olmuştur. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.— Murat Ongun (@Mrt_Ongun) April 10, 2020
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