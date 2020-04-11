İBB’de 350 kişinin korona testi pozitif çıktı! 2 bine yakın personel karantinada

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) 350 çalışanın kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 bine yakın personel karantinada.

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Tüm dünyayı etkisi altına alarak hızla ölümlere neden olan koronavirüs salgını İBB personellerine de bulaştı.

350 kişinin testi pozitif

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun'un Twitter hesabından paylaştığı bilgiye göre İBB personeli 350 kişinin yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı.

2 bine yakın personel karantinada

Öte yandan 2 bine yakın İBB personelinin karantinada olduğu, 3 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.