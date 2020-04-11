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İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz." dedi.

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Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu karar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada karardan haberdar olmadıklarını bildirdi.

"Ortak akıl olmayan her karar panik yaratır"
İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: "Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır."

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