İmamoğlu'na tehditle ilgili yakışıksız paylaşım!

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine gönderilen tehdit içerikli mesajla gündeme gelmişti. Olaya ilişkin AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın, 'Sana kanını içiririm demeyin, senin rakını içerim deyin. Bakın ne kadar etkili oluyor' paylaşımı yaparak tepkilerin odağındaki isim oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart’ta “Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm” şeklinde tehdit dolu mesaj gönderen Tuna G., İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı.

Hakimlik sorgusunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine tehdit içeren yazıyı kendisinin gönderdiğini kabul eden Tuna G., “Herhangi bir pişmanlığım yoktur” demişti.

Paylaşımıyla tepkileri üzerine topladı

Yaşananların ardından AK Parti Antalya İl Başkan Yardımcısı ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) İl Başkan Yardımcısı Kasım Birol Yılgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki topladı.

'Senin rakını içerim, deyin' Paylaşımı

Yılgın, Twitter hesabından önce “Bunları kudurtan var ya. Türkiye'nin İMF'ye muhtaç olması değil. RTE’ye muhtaç olması” diye yazdı. Yılgın daha sonra da “Bu solculara ‘Senin kanını içerim’ demeyin, ‘Senin rakını içerim’ deyin. Bakın ne kadar etkili oluyor” mesajını paylaştı.

Paylaşımına Melih Gökçek'i de etiketledi

Yılgın’ın, paylaşımına AKP Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş’ı, parti yöneticilerini ve görevinden istifa ettirilen eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek ile iktidara yakınlığı ile bilinen gazetecileri etiketlemesi ise dikkat çekti.