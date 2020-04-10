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Sokağa çıkma yasağı gelir mi? Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı!

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 16.00’da video konferans yöntemiyle toplandı. Saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

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TÜRKİYE'nin koronavirüsle mücadele kararlarını alan Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemiyle toplandı. Saat 16.00'da başlayan toplantıda yenin kararlar alınması bekleniyor.

Alınan kararları da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 19.00'da bir basın toplantısı ile duyuracak. Bazı büyükşehirler için sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi talepleri var. Bu illerin başında da İstanbul geliyor. Bilim Kurulu'nun bu konuda nasıl bir karar alacağı merak konusu. 

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