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Denizli'de yok böyle vicdansızlık! içki içip asayişe gelen polisin burnunu kırdılar

DENİZLİ'de 3 kişi içki içip sarhoş olduktan sonra çevreyi rahatsız etti. birde utanmadan ihbar üzerine gelen polis ekiplerinin uyarılarını dinlemeyip polisle tartıştılar. Tartışma da 3 polis memuru yaralanırken birinin burnunun kırıldığı belirtildi. Zanlılar mahkeme karşısına çıkacak.

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Denizli'de, içki içip 3 polis memurunu darp ederek yaralayan 3 kişi gözaltına alındı.

Merkezefendi ilçesinde, 155 Polis İmdat' ihbar hattına saat 04.00 sıralarında, Değirmenönü Mahallesi 1386 Sokak'ta içki içip, çevreyi rahatsız eden 3 kişi olduğu ihbarı yapıldı. Olay yerine 3 kişilik polis ekibi sevk edildi.

Uyarılara aldırış etmediler

Polis, çevreye rahatsızlık veren kişileri, evlerine dönmeleri için uyardı. Ancak, alkollü 3 kişi, iddiaya göre, uyarıya aldırış etmedi. Bu nedenle arbede yaşandı. Şüpheliler, 3 polis memurunu darp etti. Polis memuru Eşref K.'nin yüzüne aldığı yumruk darbesi nedeniyle burnu kırıldı.

Polis gününde bu ahlaksız davranışı sergilediler

Olayın büyümesi üzerine bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Takviye ekiplerin gelmesiyle polis memurlarını darp eden Ahmet K., Mustafa B., ve Bülent Y. gözaltına alındı. Yaralanan 3 polis memuru, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.10 Nisan Polis Günü'nde 3 polis memurunu darp edip, 1'inin burnunu kıran şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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