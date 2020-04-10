Doktorlar vitamin takviyeleri koronavirüsten koruyor dedi eczanelerde tükendi

Koronavirüs salgınından korkan vatandaş tedbir olarak her önerilen şeyi yapmaya koşuyor. Uzmanlar, Covid-19 tedavisinde C Vitamini kullanıldığını ve koronadan koruyucu özelliği olduğunu söyleyince vatandaşlar eczanelere akın etti. Eczanelerde vitamin takviyesi kalmadı.

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Koronavirüs salgınına karşı insanlara yapılan ilk önerilerden birisi bağışıklık sistemini güçlendirmeleri tavsiyesi oluyor. Covid-19 salgınına karşı, bağışıklığı güçlendirmesi sebebiyle önerilen vitamin takviyelerinin önerilmesi üzerine vatandaş eczanelere koştu. Ancak son zamanlarda vitamin takviyeleri eczanelerde kalmadı. Eczacılar, vitamin takviyelerinin büyük ilaç depolarında da bulunmadığını söylüyor. Koronavirüs tedavisinde yüksek doz C Vitamini kullandığını belirten Prof. Dr. Mutlu Demiray, Sağlık Bakanlığı'nın piyasadan çok yüklü miktarda C vitaminini toplayarak tedavide kullandığını söyledi.

Eczanelerde de depolarda da yok

Korona salgınının Türkiye'ye sıçramasının ardından en çok tüketilen ürün kolonya olurken onu vitamin takviyeleri izledi. Uzmanların korona virüsüne karşı bağışıklığı güçlendirmesi sebebiyle önerdiği takviyelere yoğun bir talep oluşurken, eczanelerin vitamin takviyesi rafları boşaldı. Eczacılar bu ürünlerin ilaç depolarında da kalmadığını söylüyor.

İnternette fiyatlar iki katına çıktı

Eczanelerde vitamin takviyesi bulamayan vatandaşlar internet üzerinden temin etmeye çalışıyor ancak orada da fiyatların uçtuğu görüldü. C ve D vitamini ve Çinko takviyeli, 3’ü bir arada olarak sunulan ürünlerin bazı internet sitelerinde ise normal fiyatının 2 katına satıldığı ve hatta birçok sitede ürünün stoklarda kalmadığı görüldü.

Yüksek dozda Vitamin C tedavisinin uzun yıllarıdır dünyanın çeşitli ülkelerinde kanser hastalarında ve akciğer hastalarında kullanılan bir tedavi olduğunu belirten Prof. Dr. Mutlu Demiray, koronavirüs hastalarının tedavisinde de kullanıldığını söyledi.

Çin'de 2 doktor kullandı hiçbir hastaları ölmedi

İç Hastalıkları ve Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Demiray, ''C Vitaminin dozunu arttırdığınızda farmokolojik bir etki ilaç etkisi ortaya çıkıyor. Viral enfeksiyonlarda akciğeri koruduğu gösterildi. Çin'den iki tane doktorun 50 orta ağır koronavirüs hastasının üzerinde yaptıkları çalışmalarda hiç ölüm bildirilmedi." dedi.

Sağlık Bakanlığı elimizdeki tüm C vitaminlerini aldı

Koronavirüste kullanılan hiçbir ilacın kanıtlanmış bir tedavi yöntemi olmadığını belirten Demiray, "Koronavirüs tedavisinde bütün dünya yüksek doz C vitaminini kullanıyor. Bizde de kullanılıyor. Sağlık Bakanlığımız bir ay önce koronavirüs ile ilgili ilk vakalar çıktığında hemen Sağlık Bilimleri Üniversitesini arayarak elimizde bütün ürünleri aldı ve hastanelerine dağıttı. ''şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanlığı'nın tedavi skalasında C vitamini var

Demiray, ''Hangi ilaç kombinasyonunu seçerseniz seçin bunların içinde c vitamini rol alır, yan etkinizi azaltır, etkinliğinizi arttırır, hiç ilaç etkileşimi yoktur, ilave yan etkisi olmaz. Bu kadar güvenli bir vitamindir. Ülkemizde bir aydır koronavirüs hastalarında kullanılıyor. Sağlık Bakanlığının tedavi skalasında da yer alıyor. '' şeklinde konuştu.

'Akciğer bulgusu olanlara kullanılması gerekiyor"

Prof. Dr. Demiray, ''Sağlık Bakanlığına şu ana kadar yaklaşık 20 bin şişe 15 gram olarak Vitamin C verildi. Bir hasta için 15 - 25 gram civarında 5 - 7 gün gibi bir tedavi öneriyoruz. Bir hasta için günde 2 kere uygulamadan 14 - 15 şişe yeterli olacak diye düşünüyoruz. Bütün hastalara yetecek kadar vardır. Çünkü evde geçiren basit hastalara verilmesine gerek yok. Hastanede yapılması gereken bir tedavi yöntemi ve hastanede yatırılarak yapılacak tedavilerde kullanılıyor. Akciğer bulgusu varsa ve hastayı hastaneye yatırmayı düşünüyorsanız bunu uygulamanız lazım. Bitmek üzerede olabilir ama Sağlık Bakanlığımız ilave sipariş verdi'' dedi.

Bağışıklığı güçlendirmek için ne yapmalı?

- Ana öğününüzün yarısı meyve sebzelerden oluşsun: Bağışıklık sistemini koruyan A, C, D ve E vitaminlerinin yanı sıra selenyum, potasyum, çinko ile demir gibi vitamin ve mineralleri içeren besinleri düzenli tüketin.

- Tabağınızın yarısı sebze ile doluysa, diğer yarısını proteinden zengin gıdalarla (kırmızı et, tavuk, balık, fasulye, mercimek, yumurta, bulgur) doldurun.

- Meyvelerin suyunu / konsantresini değil; posalı ve lifli olarak aslını bir bütün olarak tüketmeye çalışın.