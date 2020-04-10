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MSÜ askeri öğrenci sınavı 2020 ertelendi! MSB yeni tarihi açıkladı

MSB'den son dakika askeri öğrenci sınavı açıklaması yapıldı. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelendiği duyuruldu.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 MSÜ Sınavı ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran 2020 tarihine ertelenmiştir. 13 Nisan-01 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Tercih İşlemleri ileri bir tarihe ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır.

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