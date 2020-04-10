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Metrobüs hatlarında termal kamera sistemine geçildi! Ateşi yüksek yolcular binemiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koronavirüs tedbirleri kapsamında, yolculuk sayısının çok olduğu metrobüs istasyonlarına termal kamera yerleştirdi. Ateşi yüksek çıkan yolcular, metrobüse alınmıyor ve en yakın sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor.

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Covid-19 için alınan tedbirlere bir yenisi ekleyen İBB, metro istasyonlarından sonra metrobüs hatlarında da termal kamera sistemine geçti.

Termal kameralar yerleştirildi

Yolcu sayısının fazla olduğu Uzunçayır, Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Şirinevler ve Avcılar istasyonlarına kurulan termal kameralarla bu istasyonlara giriş yapan yolcuların ateşleri ölçülmeye başlandı.

Kurulan termal kamera sistemi, güvenlik personelinin görev yaptığı noktalardaki bilgisayarlara görüntü aktarıyor. Güvenlik personeli, turnikelerden geçen kişilerin ateş derecelerini, ekrandan anında görebiliyor.

Ateşi yüksek yolcular sağlık kuruluşuna yönlendiriliyor

Güvenlik personeli tarafından izlenen termal kameralarla ateşi yüksek olduğu tespit edilen yolcular, bilgilendirilerek uygun bir alanda bekletiliyor. Güvenlik görevlileri, 112 ve 184 numaralarını arayarak, yolcuyu en yakın sağlık kuruluşuna yönlendiriyor.

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