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Soma'da maden ocağında göçük! 1 kişi öldü göçük altında olanlar var

MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişinin ise kurtarılma işlemi devam ediyor.

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Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te üretimin durdurulduğu belirtilen galeride yapılan bakım ve onarım çalışması sırasında göçük yaşandı.

1 madenci hayatı kaybetti

Yaşanan göçükten sonra Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Manisa Valiliği'nden yapılan resmi açıklama:

- Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir.

- Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İmbat Madenciliği'nin konuyla ilgili önümüzdeki saatlerde yazılı açıklaması yapmasının beklendiği öğrenildi.

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