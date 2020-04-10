Soma'da maden ocağında göçük! 1 kişi öldü göçük altında olanlar var

MANİSA'nın Soma İlçesinde özel bir maden ocağında göçük meydana geldi. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, iki kişinin ise kurtarılma işlemi devam ediyor.Abone ol
Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat Madencilik'te üretimin durdurulduğu belirtilen galeride yapılan bakım ve onarım çalışması sırasında göçük yaşandı.
1 madenci hayatı kaybetti
Yaşanan göçükten sonra Manisa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, 1 madencinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Manisa Valiliği'nden yapılan resmi açıklama:
- Soma İlçemizde, bir maden ocağında, üretim faaliyetlerinin bulunmadığı galeri bölümünde yapılan bakım onarım faaliyetleri sırasında göçük meydana gelmiştir.
- Meydana gelen göçükte 1 maden işçimiz vefat etmiş, 1 maden işçimizde yaralı olarak göçük altından çıkarılmıştır. Göçük altında bulunan 2 maden işçimizi kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İmbat Madenciliği'nin konuyla ilgili önümüzdeki saatlerde yazılı açıklaması yapmasının beklendiği öğrenildi.