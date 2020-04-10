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İmamoğlu'nu ölümle tehdit eden zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "Senin kanını akıtır, sana içiririm. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm" sözleriyle tehdit eden Tuna Görgünoğlu'nun ilk ifadesi ortaya çıktı.

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Tuna Görgünoğlu, ilk ifadesinde "İmamoğlu, o göreve layık değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum" diye konuştu. 

"Aslında niyetim öldürmek değildi"

İmamoğlu'nu öldürmekle tehdit eden zanlı Tuna Görgünoğlu, verdiği ilk ifadede şöyle konuştu:

İmamoğlu, o göreve layık değil. Onun partiye zarar verdiğini düşünüyordum. Bu amaçla da daha önce mesajlar atmıştım. Mesajımın dikkate alınması için ölüm içerikli mesaj attım. Aslında niyetim öldürmek değildi.

Ne olmuştu?

Tuna Görgünoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik attığı elektronik iletide, "Bak İmamoğlu Ekrem denen zavallı senin kanını akıtır sana içiririm! Bunu kayıtlara geçsin diye yazıyorum istediği şekilde şikayetçi olma vs. hakkın var. Senin kanını akıtır sana içiririm! Haddini bilmeyi ya öğreniyorsun ya da o boynunu kırıp kafa derini yüzüp ayağıma paspas yapıyorum. Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm." ifadelerini kullanmıştı.

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