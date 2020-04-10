AK Parti’nin yeni torba yasa teklifi taslağında, internetle ilgili düzenlemelere de yer verildi. Türkiye'de temsilcilik açmayan sosyal ağ sağlayıcılarının bant genişliği daraltılacak

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Teklifte yer alan hükümler uyarınca, Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurtdışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar, Türkiye’deki kurum, birlik, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya taleplerin gereğinin yerine getirilmesi için en az bir kişiyi Türkiye’de temsilci olarak belirlemekle yükümlü olacak.

Temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğü

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre bu kişinin iletişim bilgileri, internet sitesinde de yer alacak. 30 gün içinde temsilci belirleme ve bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliği 30 gün içinde yüzde 50, 60 gün içinde yüzde 95 oranında daraltılabilecek.

Bu siteler ayrıca, kişiler tarafından yapılacak 'özel hayatın gizliliğini ihlal' başvurularına, 72 saat içinde cevap vermek zorunda kalacak. 72 saate kadar gerekli işlemi yapmayana 1 milyon liraya kadar ceza kesilebilecek.

5 milyona kadar ceza

Bu siteler ayrıca, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırmakla yükümlü olacak. Bu maddelere uymayan sitelere, 1-5 milyon lira arasında değişen miktarlarda para cezası verilebilecek.

Hat işletene gelir desteği

Doğal afet ve salgın hastalık gibi toplu taşıma hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülebilirliğine etki edecek olağanüstü durumlarda, hat işleten özel şirketlere belediye meclisi kararıyla gelir desteği ödemesi yapılabilecek. Cumhurbaşkanı, belediye ve bağlı kuruluşlarının; gelir vergisi, prim, elektrik borçları ile su alacaklarını ertelemeye yetkili olacak.

Kar payı kısıtlaması

Şirketlerin 2020 sonuna kadar dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 net dönem kârının yüzde 25’ini geçemeyecek, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek.