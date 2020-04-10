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93 yaşındaki kadın koronayı atlattı alkışlarla taburcu oldu

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde koronavirüsü yenen 93 yaşındaki Alye Gündüz, alkışlarla taburcu oldu.

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İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne, 1 Nisan tarihinde başvuran 93 yaşındaki Alye Gündüz, tedavi altına alındı.Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Gündüz, bugün taburcu oldu.93 yaşındaki Gündüz, hastane çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı. Yaşlı kadın, kendisini tedavi eden doktorlara ve yetkililere teşekkür etti.

Kürtçe teşekkür konuşmasını doktor çevirdi
Kürtçe konuşan yaşlı kadının imdadına, yanındaki doktor yetişti. Alye Gündüz'e kapıya kadar eşlik eden doktor, Kürtçe konuşmaların hepsini, Türkçeye çevirdi.

Cerrahpaşa'da da bilim kurulu oluşturuldu
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, koronavirüs ile mücadelede başından itibaren iyi organize olduklarını vurgulayarak, "Dünya Sağlık Örgütü, pandemi ilan ettiği anda biz de Cerrahpaşa'da bir bilim kurulu oluşturduk. Bu bilim kurulu yönlendirmeleriyle yoğun bakımlarımız servislerimiz teker teker koronavirüs servisi olmaya başladı." dedi.

Yoğun bakım tavanına bakmaktansa evden çıkmayın
93 yaşındaki hastanın taburcu olmasının, 65 yaş üstü hastalara ayrı bir güven vermemesi gerektiğini dile getiren Gönen, "Sakın onlar çıkmasınlar. Yine ileri yaşlarda ölüm riski çok daha yüksek. Mutlak suretle kurallara hepimiz uyması lazım. Bu pandemiyi başımızdan defetmek için kurallara ve izolasyona uyulması lazım. Burada yoğun bakımın tavanına bakmaktansa, evde sıkılmak daha iyidir." ifadelerini kullandı.

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