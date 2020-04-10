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Hatay'da kekik toplamaya diye çıktı yamaçtan yuvarlanıp öldü

HATAY'da kekik toplamak için çıktığı evine bir daha geri dönemedi. Ayhan Alkaya'dan haber alınamaması üzerine harekete geçen ekipler dağlık alanda cansız bedenine ulaştı.

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Hatay'ın Arsuz ilçesinde kekik toplarken yamaçtan yuvarlanan Ayhan Alkaya (55) hayatını kaybetti.

İlçenin Hacı Ahmetli Mahallesi'nde oturan Ayhan Alkaya, dağlık kesimde kekik toplarken, yaklaşık 200 metrelik dik yamaçtan yuvarlandı. Alkaya eve dönmeyince yakınları, aramaya çıktı, sonuç alamayınca da jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, Alkaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Ayhan Alkaya'nın cansız bedeni, çağırılan AFAD ekipleri tarafından halatla yukarı çıkarılarak, İskenderun Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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