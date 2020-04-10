Hastasından koronavirüs kapan Dr. Selçuk Köse iyileşti! İlk olarak annesini sordu

Türkiye'de hastasından koronavirüs bulaşan ilk sağlık çalışanlarından biri olan Dr. Selçuk Köse, 22 gün süren tedavisinin ardından uyandı. Selçuk Köse'nin merak edip ilk sorduğu şey 75 yaşındaki annesi oldu.

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Dünyayı tehdit eden koronavirüse yakalanan hastaları tedavi etmek için çabalarken aynı hastalığa yakalanan ve onunla mücadele eden Op. Dr. Selçuk Köse, 22 gün süren tedavisinin ardından kendi kendine nefes almaya başladı. Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi uzmanlarından Dr. Selçuk Köse'nin doktor arkadaşlarına ilk olarak 75 yaşındaki annesini sorduğu öğrenildi.

Kök hücre nakli yapıldı, Çin'den gelen ilaç kullanıldı

Op. Dr. Selçuk Köse, Türkiye'de koronavirüsten enfekte olan ilk sağlık çalışanlarından biri olmuştu. Hastaneye yatırılan Dr. Köse, 17 Mart'ta durumu ağırlaşınca yoğun bakımda solunum cihazına bağlanmış, tedavi sürecinde kök hücre nakli ile Çin'den getirilen "Favipiravir" etken maddeli ilaç kullanılmıştı.

İlk sorduğu şey 'Annem nasıl' oldu

3 Nisan'da yapılan Covid-19 testi negatif çıkan Dr. Köse, 7 Nisan'da solunum cihazından ayrıldı ve kendi kendine nefes almaya, konuşmaya başladı. Dr. Köse, ilk kez konuştuğu doktor arkadaşlarına önce annesini sordu. 75 yaşındaki annesi Vahide Köse'nin koronavirüs açısından en riskli grupta olduğunu bilen Dr. Köse, doktor arkadaşlarından “Annen iyi" cevabını alınca rahatladı.

Annesiyle görüntülü olarak görüştürüldü

Doktor Köse ardından yakınlarıyla görüntülü olarak telefonda görüştürüldü. Dr. Köse, sadece burundan verilen oksijen desteğiyle kendi kendine nefes alabiliyor, şuurunun etrafıyla iletişim kurabilecek kadar iyileştiği belirtilen Dr. Köse’nin durumunun halen kritik olarak takip edildiği kaydedildi.

İyilik yaptığı insanların gücüyle aramızda

Köse'nin eski eşi Filiz Gültekin, "Henüz tam sevinmiyoruz ama aldığımız haberler olumlu. Hayatı boyunca insanlara faydalı olmaya çabalayan Selçuk bu hastalığı yenecek kadar güçlü. Hastane yetkilileri tehlikenin henüz geçmediğini söylerken tedavinin aksatılmayacağını da belirtti. Koronavirüsünün akciğerlerine verdiği hasar kök hücre tedavisi ile temizlenecek. Selçuk, iyilik yaptığı insanların gücüyle aramıza kavuşacak” dedi.