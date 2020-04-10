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Koronavirüs ilacında dünyayı umutlandıran müthiş adım: Potansiyel var

ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, koronavirüs (Covid-19) ilacı için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, üzerinde çalışılan bir ilacın potansiyeli olduğunu duyurdu.

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Dünyaca ünlü ilaç ve teknoloji şirketleri koronavirüsü için ilaç ve aşı geliştirmek için kolları sıvarken, ABD'den umut verici bir açıklama geldi... ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer, corona virüsü ilacı için çalışmaların devam ettiğini açıklarken, üzerinde çalışılan bir ilacın potansiyeli olduğunu açıkladı.

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi şeklinde abonelerine servis ettiği haberde, ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer’ın Covid-19’u yenebilecek bir ilaç geliştirme konusunda hızlı adımlar attığı öne sürüldü.

Pfizer tarafından yapılan açıklamada, “Elde edilen ilk veriler ışığında, bir ilaç adayının corona virüsü hastalarının iyileşmesine yardım edecek potansiyeli bulunduğu tespit edildi” ifadesi kullanıldı.

Corona virüsü ilacında son viraj: 50 hastada denenecekŞirketin hali hazırda piyasada bulunan bazı ilaçları üzerinde de denemelerin yapıldığı ve bunlarla bağlantılı olacak şekilde değişiklikler üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Şirketin araştırmadan sorumlu yöneticisi Mikael Dolsten, “Şirket olarak Covid-19’la her cephede mücadele etmek istiyoruz. Klinik öncesi çalışmalar, bize geçmişte SARS için geliştirilen bir ilacın corona virüsü olan hastaları iyileştireceğine dair bir potansiyel olduğunu gösteriyor” dedi.

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