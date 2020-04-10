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Bakanlık duyurmuştu: 9 milyon metrekarelik hazine arazisi tarıma açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarım için kullanıma açtığı Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak. Bakanlık'tan yapılan açıklamada "Örnek ekimler için arazileri çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz" denildi.

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Koronavirüsle mücadele kapsamında gıdada sıkıntı yaşanmaması için Hazine'ye ait atıl arazilerin tarıma açılması kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda ilk somut adım atıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, örnek ekimler için ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacağı belirtildi. Böylece çiftçilerin tarım arazilerinden en etkin bir şekilde yararlanması sağlanacak.

Çiftçiler bedelsiz olarak kullanacak

Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak.

Kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık

Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.

Atıl araziler üretime kazandırılacak

Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl Hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak. Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.

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