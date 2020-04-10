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Bakanlıktan at yarışlarına ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığı, at yarışlarıyla ilgili 20 Mart'ta verilen erteleme kararının mayıs başında yeniden değerlendirileceğini duyurdu.

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Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ertelenen at yarışları için karar mayıs ayının ilk haftası verilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle. "Ülkemizdeki Covid-19 salgınının seyri takip edilerek, başta Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu olmak üzere ilgili makamların görüşlerinin de uygun olması halinde ayrıca alınacak ilave tedbirlerin kapsam ve mahiyetinin de gerekli ve yeterli düzeyde olması kaydıyla, at yarışlarının yapılmasına karar verilecektir.

Mayıs ayında tekrar değerlendirilecek
Bu bağlamda at yarışları ile ilgili daha önce alınan erteleme kararının 2020 yılı Mayıs ayının ilk haftasında tekrar değerlendirilmesine karar verilmiştir.

İkinci bir emre kadar ertelenmişti
6132 sayılı Kanun’a göre icra edilen at yarışları Bakanlığımız tarafından 20.03.2020 tarihinden geçerli olmak üzere ikinci bir bildirime kadar ertelenmişti."

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