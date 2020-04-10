Son dakika! Türkiye'den İsrail'e 3 uçak dolusu koronavirüsle mücadele malzemesi

Son yıllarda ilişkilerin gergin olduğu Ankara-Tel Aviv hattında koronavirüs salgını nedeniyle sıcak bir gelişme yaşandı... Bloomberg, Türkiye'nin İsrail'e tıbbi ekipman satma kararı aldığını duyurdu. Dün 3 İsrail uçağı gelip Covid-19 yardımlarını alarak döndü...

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Yeni tip koronavirüs salgınında dünya genelinde 1 milyon 600 binden fazla insan etkilenirken, Türkiye ile İsrail arasında da bir yakınlığa sebep oldu. ABD merkezli Bloomberg, Türkiye hükümetinin İsrail’e insani sebeplerden ötürü tıbbi malzeme satma kararı aldığını yazdı. Yine habere göre dün 3 İsrail uçağı Türkiye'ye gelerek tıbbi malzemelerle geri döndü.

Filistin'e de koronavirüs yardımı gidecek, İsrail durdurmayacak

Bloomberg’in haberinde benzeri bir paketin Filistin’e de ulaştırılacağı belirtildi. İsmini açıklamayan üst düzey bir Türk yetkili, Filistin’e gönderilecek malzemelerin İsrail tarafından durdurulmayacağını da söyledi.

Maske, koruyucu önlük ve steril eldiven

Türkiye’nin maske, koruyucu önlük ve steril eldiven gibi malzemeleri sattığı belirtildi. İsrailli yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken, bu adımın eskiden stratejik ortak olan iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden düzelip düzelmeyeceğine dair bir adım olup olmadığı henüz gizemini koruyor.

“Dün 3 uçak İncirlik'e gelip paketleri aldı"

İsmini açıklamayan Türk yetkili, Perşembe günü İsrail’den gelen 3 uçağın İncirlik üssünün güneyine inerek paketleri aldığını iddia etti. Yetkili, Türkiye’nin önümüzdeki günlerde Filistin’e gönderilecek paketin de bağışlanacağını söyledi.