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Leicester City'den Hasan Ali Kaldırım'a kanca

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye transfer olabileceği iddia edildi.

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Corona virüsü nedeniyle liglere verilen arada kulüpler transfer çalışmalarını sürdürüyor. Milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City, bir başka milli futbolcuya talip oldu.

Leicester talip oldu
Fenerbahçe ile olan kontratı sezon sonunda bitecek olan deneyimli sol bek Hasan Ali Kaldırım için devreye giren Leicester'ın, tecrübeli futbolcuya teklif yapacağı iddia edildi.

Çağlar'ın olması avantaj
İngiliz basını, 30 yaşındaki sol bekin EURO 2020 Elemeleri'nde çok iyi bir performans sergilediğini ifade ederken, Çağlar Söyüncü'nün de Leicester'da forma giyiyor olmasının transfer için bir avantaj olduğu aktarıldı.

Bu sezon bekleneni veremedi
Öte yandan milli futbolcunun sezonun sona ermesinin ardından geleceğine dair bir karar alacağı belirtildi. Bu sezon ağır sakatlıklar yaşayan Hasan Ali Kaldırım, 12 maçta sarı-lacivertli formayı giydi.

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