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Alanyaspor'da Erol Bulut'a Fenerbahçe izni

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi Fenerbahçe'yle anılan Erol Bulut ile ilgili olarak “Hocamız gitmek isterse, yolunu gururla açarız’’ dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Fenerbahçe'nin takımın başına geçirmeyi planladığı teknik direktör Erol Bulut ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

''Gitmek isterse yolunu açarız''
Çavuşoğlu, "Erol hocamız herhangi bir resmi teklif almadığını söyledi. Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız. Yeter ki daha büyük kulüplerde görev yapsın." dedi.

''Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu''
Erol Bulut geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'nin gündeminde olmak tabii ki güzel bir duygu. Orada 4 yıl top oynadım, şampiyonluk yaşadım. Çok güzel günlerim geçti. Ancak burada önemli olan Fenerbahçe Yönetimi'nin düşüncesi. Sosyal medyada taraftar doğal olarak yakaladığımız gidişattan sonra bizi takımda görmek istiyor" şeklinde açıklama yapmıştı.



4 yıl Fenerbahçe'de oynadı
Erol Bulut, futbolculuk kariyerinde 1995-1999 yılları arasında Fenerbahçe forması giymiş ve sonrasında Eintracht Frankfurt'a transfer olmuştu.



Laurent Blanc iddiası
Bu açıklamalara karşın Fransız basını ise Fenerbahçe'nin 54 yaşındaki teknik direktör Laurent Blanc ile görüştüğünü duyurmuştu.



Marcelino iddiası ortaya atıldı
Son olarak İspanya basını, Fenerbahçe'nin Marcelino ile görüştüğünü yazdı. İspanyol teknik adam, kariyerinde ilk kez ülkesi dışına çıkmaya hazır olduğunu, yurt dışından güzel teklifler aldığını söyledi. İspanyol basını bu tekliflerden birinin Fenerbahçe’ye ait olduğunu öne sürdü.

Ali Koç her ne kadar yabancı hoca istese de yönetim kurulundaki çoğunluk Erol Bulut'u takımın başında görmek istiyor. Maddi durum ele alındığın ibre Erol Bulut'a dönüyor.

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