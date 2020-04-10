Türkiye'den koronayla mücadele için İngiltere'ye yardım malzemesi desteği

Ülke içinde dört koldan ölümcül coronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren Türkiye, İtalya ve İspanya'nın ardından bir başka Avrupa ülkesi İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.

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TÜRKİYE'den koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde bir Avrupa ülkesine daha yardım eli uzandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı.

Pentagon'dan Türkiye'ye takdir

ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

NATO da övmüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yardımları nedeniyle Türkiye'yi överek 'Türkiye, Covid-19 ile ortak mücadelemizi desteklemek için bugün İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme içeren bir kargo uçağı gönderdi. NATO müttefiklerinin afet yardım merkezimiz aracılığıyla birbirlerini desteklediğini görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte Daha Güçlü" demişti.

Daha önce İtalya ve İspanya'ya yardım edilmişti

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla göndermişti.