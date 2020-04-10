HABER /  SAĞLIK

Türkiye'den koronayla mücadele için İngiltere'ye yardım malzemesi desteği

Ülke içinde dört koldan ölümcül coronavirüs salgını ile mücadelesini sürdüren Türkiye, İtalya ve İspanya'nın ardından bir başka Avrupa ülkesi İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor.

Abone ol

TÜRKİYE'den koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde bir  Avrupa ülkesine daha yardım eli uzandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek amacıyla, İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderiyor. Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, tulum ve hızlı tanı kitinden oluşan malzemeler, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenmeye başlandı. 

Pentagon'dan Türkiye'ye takdir

ABD Savunma Bakanlığı NATO ve Avrupa’dan Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Michael Ryan, Türkiye’nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında İspanya ve İtalya’ya yaptığı tıbbi malzeme yardımını takdirle karşıladıklarını söyledi.

NATO da övmüştü

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yardımları nedeniyle Türkiye'yi överek 'Türkiye, Covid-19 ile ortak mücadelemizi desteklemek için bugün İtalya ve İspanya'ya tıbbi malzeme içeren bir kargo uçağı gönderdi. NATO müttefiklerinin afet yardım merkezimiz aracılığıyla birbirlerini desteklediğini görmekten gurur duyuyoruz. Birlikte Daha Güçlü" demişti.

Daha önce İtalya ve İspanya'ya yardım edilmişti

Türkiye, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesindeki askeri fabrikalarda, dikimevleri ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda, yerli ve milli imkanlarla üretilen tıbbi yardım malzemesini salgından en çok etkilenen İspanya ve İtalya’ya askeri uçakla göndermişti. 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Oxford Üniversitesi duyurdu! Koronavirüs aşısı sonbaharda hazır olur Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Meral Akşener 'Erdoğan reddetti' dedi Bilim Kurulu'nu istifaya çağırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! İşte koronavirüs yasası
IMF ve FED'in açıklamaları piyasaları etkiledi! Dolarda düşüş yaşandı
Türkiye için koronavirüs salgınında kritik gün 12 Nisan Pazar! Sokağa çıkma yasağı gelebilir
Cerrahpaşa'daki sağlık çalışanlarının tek isteği: Ne olur evde kalın
Atık sularda koronavirüs tehlikesi 2 ayrı ülkede tespit edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Michael Schumacher'in istediği yıllarca gizlenmiş! İşte şoke eden gerçek
Koronavirüs sonrası yıllık izin ısrarı mahkemede bitebilir
Tokat'ta soba zehirlenmesinden genç yaşında hayatını kaybetti
Kazada iki yayayı öldüren sürücü 500 metre ileride plakasını ararken yakalandı
Burak Akkul doğum tarihi ne Çok Gezenti Burak Akkul kimdir?
Ümraniye Belediyesi, Mikronsis aracı ile dezenfekte çalışmasına başladı
Yorumlar 2 yorum