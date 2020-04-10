IMF ve FED'in açıklamaları piyasaları etkiledi! Dolarda düşüş yaşandı

Önceki gün 6,66 seviyesinde seyreden dolar/TL haftanın son işlem gününe 6,68 seviyesinde başladı. Euro/TL de 7,31 seviyesinde işlem görüyor.

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IMF'den gelen Türkiye açıklaması ve Fed'in 2,3 trilyon dolarlık yeni destek paketi dolar/TL kurunda düşüşün hızlandırdı.

Gözler Türkiye IMF ilişkilerine çevrildi

IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın 'Türkiye ile yapıcı görüşme içinde olunduğunu' açıklamasının ardından piyasalar gözünü Türkiye IMF ilişkilerine çevirirken Suudi Arabistan ve Rusya petrol üretimini kısma konusunda anlaştı. Global piyasaların çoğu bugün tatil dolayısıyla kapalı.

"Mayıs’ta normale döneriz"

Trump yönetiminin ekonominin başındaki iki ismi Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow, ABD ekonomisinin Mayıs ayında normal faaliyetler için yeniden açılmaya başlayabileceğini ifade ettiler.

Altında son durum

Koronavirüs salgınına ilişkin haber akışı varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Dolar kurundaki düşüşe rağmen altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor.

Dün 360 liradan işlem gören altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 364,4 liradan alıcı buluyor. Çeyrek altın 599,1 lira seviyesinden işlem görüyor.