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Pentagon 86 milyon dolarlık maske tedarik edecek

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tüm personeline maske takma zorunluluğu getirdikten sonra Porto Rico merkezli bir şirketle maske tedariki için 86 milyon dolarlık sözleşme yaptı. 

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Yapılan açıklamada, tedarik edilecek maskelerin sayısı belirtilmezken ihalenin bedelinin 86 milyon dolar olması dikkati çekti. 

Tedarikin 31 Aralık’ta tamamlanacağı belirtilen açıklamada, maskelerin sadece askeri personelce kullanılacağı ifade edildi.

ABD ordusunda 1 milyon 300 bin asker görev yapıyor. 

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