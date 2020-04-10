ANKAF'tan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına destek

Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu (ANKAF), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maddi katkının ardından bu kez de yardım kolileriyle destekte bulundu.

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Anadolu Kalkınma ve Proje Geliştirme Federasyonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına maddi desteğin yanı sıra bu kez de yardım kolileriyle destek verdi.

Genel Başkan Başkanı Sadullah Alagöz, yaptığı açıklamada federasyon olarak yeni tip koronavirüsün tüm dünyayı derinden etkilediğini söyleyerek bu zor günlerin gönül birlikteliğiyle aşılabileceğini ifade etti.

"Her zorluğu birlikte aşacağız"

Anadolu coğrafyasının zorluk coğrafyası olmasına rağmen bu toprakların öz evlatlarının her zorluğu birlikte aşmaya aşina olduğunu belirten Alagöz, Türkiye'nin hem ekonomik hem de sosyal anlamda güçlü olduğuna dikkat çekerek Başkan Erdoğan'ın başlattığı bağış kampanyasının bu duyguları daha da perçinlediğini kaydetti.

Kapı kapı dolaşacaklar

ANKAF olarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına yapılan maddi desteğin dışında hazırladıkları yardım kolileriyle de katkı sunma kararı aldıklarını belirten Alagöz, kapı kapı dolaşarak ihtiyacı olanlara ulaşmayı hedeflediklerini kaydederek kampanyaya destek veren yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.