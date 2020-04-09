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Bakan Soylu açıkladı: 138 bin vatandaşımız karantinada

İçişleri Bakanı Soylu, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan vatandaşlarımızın sayısını "İlk kez açıklıyorum" diyerek duyurdu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'deki koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Karantinada kaç kişi var?

Soylu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle karantina uygulanan 180 ayrı yerleşim yeri olduğunu belirterek, "Bu sayıları ilk kez açıklıyorum. Şu anda 52 ilde 180 ayrı yerleşim yerinde karantina uyguluyoruz. Bunun bir tanesi ilçe merkezi Artvin Borçka, bir tanesi ilçenin tamamı, 10 belde, 100 köy var. Geriye kalanları da mezra. Bu rakamı ilk kez paylaşıyorum. 180 ayrı yerleşim yerinde 122 bin 500 vatandaşımız karantinada, 15 bin de yurtta kalan vatandaşlarımızla birlikte 138 bin karantinada olan var. Bu sahayı izlemenin başarısıdır" dedi.

"Kulp saldırısını düzenleyenler öldürüldüğü zaman paylaşacağız"
Bakan Soylu, Türkiye'de şu anda asayiş konusunda en ufak bir problem söz konusu olmadığını da belirterek "Genel olarak ölen terörist fotoğraflarını göstermekten imtina ederiz. Ama (Kulp saldırısını düzenleyenler) öldüğü zaman bunları kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

26 bin kişiye koronavirüs cezası kesildi
Koronavirüs önlemleri ile ilgili de Bakan Soylu, "Büyükşehirlerde hayat hafta içi yüzde 85-90 oranında tam anlamıyla kendisini evine çekmiş durumda." bilgisini verdi. Soylu, koronavirüsle mücadele için alınan tedbirlere uymayan 26 bin kişiye adli ve idari ceza kesildiğini kaydetti.

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