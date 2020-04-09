İmamoğlu'nu tehdit eden şüpheli tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli T.G.'nin tutuklanmasına karar verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun e-posta adresine 27 Mart Cuma günü, ‘Senin kanını akıtır sana içiririm! Umarım ne kadar ciddi olduğumu anlarsın yoksa seni paramparça edeceğim. Öldüreceğim kişiye önceden haber veririm’ yazılı mesaj gönderen şüpheli T.G. hakkında İmamoğlu’nun avukatlarınca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştu.

Gözaltına alınmıştı

Başlatılan soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Ankara’da gözaltına alınan şüpheli T.G., İstanbul’a getirildi. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheli T.G., akşam saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Tutuklandı

Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli T.G.'nin "tehdit" suçundan tutuklanmasına hükmetti.