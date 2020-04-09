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Avrupa Basketbol Şampiyonası ertelendi

FIBA, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiğini duyurdu.

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Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Yürütme Komitesi, koronavirüs salgınının FIBA takvimine etkisi ile ilgili olağanüstü toplantı için bugün video konferans yoluyla bir araya geldi.

Yapılan toplantıda bir dizi karar alınırken, 2021 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın (EuroBasket) 1-18 Eylül 2022 tarihine ertelendiği duyuruldu. FIBA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada koronavirüs salgınının günlük olarak takip edildiği de ifade edildi. 

FIBA Genel Sekreteri Andreas Zagklis, çok zorlu bir dönemde IOC'nin açıklamasından sonra yaklaşık olarak 2 hafta içinde FIBA'nın önemli turnuvaların takvimini güncellediğini dile getirerek, ''Ulusal Federasyonlarımıza ve tüm paydaşlarımıza hızlı işbirlikleri için minnettarız. Her zaman oyuncuların sağlığını göz önünde bulundurduk. FIBA olarak takvimi çok dengeli bir şekilde yaptık. Basketbol maçlarının oynanacağı günü ise dört gözle bekliyorum'' dedi.

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