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ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 808’e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ABD'de ölenlerin sayısında rekor artış yaşandı.

Son 24 saatte 1890 ölüm

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

Son durum!

Dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 1 milyon 524 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 88 bini geçti. Corona virüste iyileşenlerin sayısı ise 332 bini geçmiş durumda.

Öte yandan son bilgilere göre İspanya'da bir günde 683 kişi corona virüsten hayatını kaybetti. ABD'de 24 saatte bin 890 kişi yaşamını yitirdi.

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