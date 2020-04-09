ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 808’e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ABD'de ölenlerin sayısında rekor artış yaşandı.

Son 24 saatte 1890 ölüm

Koronavirüs (Covid-19) salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1890 artarak 14 bin 808’e yükseldi.