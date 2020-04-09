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Konya'da kuralları dinlemeyip tıraş yapan berber bin pişman oldu

KONYA'da koronavirüs tedbirlerine ilişkin kapalı olması gereken berberde, tıraş işlemi gerçekleştiği ihbarını alan polis harekete geçti. Düzenlenen operasyonda iş yeri sahibi L.A., kalfası ve müşteri olan Ö.A.'ya toplam 7 bin 100 lira cezai işlem uygulandı.

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Konya'nın Akşehir ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde iş yerini açarak, tıraş yapan berbere, kalfasına ve müşteriye ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması' kararlaştırılmıştı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Cumhuriyet Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren berber dükkanının açık olduğu yönünde ihbar aldı.

Kalfa bile cezadan nasibini aldı

İhbar üzerine iş yerine giden polis, iş yeri sahibi L.A.'nın ve kalfasının tıraş yaptığını tespit etti. İş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, ‘kuaför ve güzellik salonlarının geçici süre ile kapatılması’ ek genelgesine uyulmadığı gerekçesiyle iş yeri sahibi ve kalfasına 3 bin 150'şer TL, müşteri Ö.A.'ya da 800 TL olmak üzere toplamda 7 bin 100 TL para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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