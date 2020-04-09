Dr. Ahmet Şentürk 'virüs herkese bulaşacak' deyip 15 günlük bir formül önerdi

BURSA'da aile hekimliği yapan Dr. Ahmet Şentürk, koronavirüs ile ilgili çektiği bir videoyu paylaşarak Sağlık Bakanlığına teklifte bulundu. Her bir aile hekimine düşen 4 bin hastaya hemogram testi yapılmasını öneren Şentürk, "Bu testlere göre de kişilerin bağışıklığına göre yaşam önerileri sunabiliriz” dedi.

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1992 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yılın doktoru seçilerek alanında dünya genelinde dikkatleri çekmeyi başaran Dr. Ahmet Şentürk, korona virüse karşı bir video çekerek Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya farklı bir uygulama önerdi.

"Belki bu video kendisine ulaşır"

Kuleli ve GATA’da başlayan eğitimini sivil bir üniversitede tamamlayarak kendini bu alanda geliştiren Bursalı Dr. Ahmet Şentürk, çektiği bir videoda şunları söyledi:

*Son günlerde korona virüs belasıyla tüm millet olarak büyük tedirginlik içerisinde, çok büyük bedeller ödeyerek bir savaş hali içerisindeyiz. Hükümetimiz bir sürü tedbirler alıyor. Biz de sahada bunları uygulamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yalnız bu yaptıklarımız bana yeterli gelmiyor. Bunları doğrudan sayın bakanımıza iletmek isterdim. Ancak kendisine ulaşmayı başaramadım. Belki bu video kendisine ulaşır. İlgilenirse, şu anda anlattığım şekilde bilimsel verilerle kendisine sunarım”.

Koronavirüs hepimize bulaşacak

*“Bu kadar sosyal izolasyon gerekiyor mu diye düşünüyorum. Nereye saklanırsak saklanalım bu virüs hepimizi bulacak.

Hepimize bu virüs bulaşacak. Bugün mü, seneye mi, bir daha ki seneye mi bulaşacak bu önemli. Hepimize aynı anda bulaşmaması önemli.

*En önemlisi bizim bağışıklık sistemimiz. Virüs kimseyi öldürmez. Virüse karşı bedenimizde olması gereken savunma mekanizması düşükse o öldürür”

Basit bir testi var

*Çok basit bir test var. Bunu çok hızlı bir şekilde uygulayabilirdik. Aile hekimi başına ortalama 4 bin hasta var. Tüm sağlık ocaklarında uygulayabildiğimiz hemogram testini herkese yaparak insanların bağışıklığı hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz.