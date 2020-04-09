HABER /  GÜNCEL

Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorin ve benzine indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorine 9 kuruş indirim yapıldı.

Abone ol

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), 10 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorine 9 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 10/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12, Motorinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Kaç lira olacak?

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji paylaştı! Fırtınalı günler bitti, sırada sağanak var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Fahrettin Koca duyurmuştu! Pandemi İzolasyon Takip uygulaması başladı
Koronavirüs sonrası ikinci el araç fiyatları ne durumda?
Bütün dünyaya umut olacak haber! Durumları ağır 6 hasta bu yöntemle iyileşti
İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge: Otizmliler ve down sendromlu çocuklar park-bahçeye çıkabilecek
Bakan Albayrak "Cari açığa darbe vuracak" deyip paylaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati derecede önemli uyarılar
ÖNCEKİ HABERLER
Seda Akkul yaşı kaç Çok Gezenti Burak Akkul'un eşi nereli?
Bankta maskesiz ve arkadaşıyla yan yana oturdu ecel gelmişse ölüp gideceğiz
Huawei telefonlarda Google'ın yeni rakibi Qwant
Muslera: Fatih Terim'in yardımcısı olmak beni gururlandırır
Asitli saldırıya uğrayan Berfin Özek'ten şok haber
İstanbul Kartal Sahilinde pes artık dedirten görüntü! Yaptığı şeye bak
Yorumlar 2 yorum