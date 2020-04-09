Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorin ve benzine indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorine 9 kuruş indirim yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS), 10 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş, motorine 9 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.

EPGİS'in açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: 10/04/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; Benzinde 12, Motorinde 9 KRŞ/LT pompa fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir.

Kaç lira olacak?

Buna göre, Ankara'da ortalama 5,53 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,44 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,36 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,46 liraya inecek.

Ankara'da ortalama 5,36 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 5,24 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,27 liradan 5,15 liraya, İzmir'de 5,38 liradan 5,26 liraya inecek.