Antalya'da market sahibi kardeşlerden iyilik hareketi

ANTALYA'da market işletmeciliği yapan iki kardeş, salgın günlerinde ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına yönelik harekete geçti. Market önüne tezgaha çeşitli erzak koyan kardeşler, 'İhtiyacı olan alsın, isteyen bıraksın' yazısı da asarak örnek bir çalışmaya imza attı.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde İhtiyaç sahiplerinin yardımına koşmak isteyen 16 yıllık market işletmecileri Osman ve Ramazan Taş kardeşler, market önüne açtığı tezgahla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını oradan almasını sağlıyor.

Yardıma vatandaş da dahil oldu

Sabah saatlerinde dükkanı açan işletme sahipleri, ilk olarak kendi bütçelerinden standa temel ihtiyaç ürünlerini yerleştiriyor. Uygulamadan haberdar olan hayırseverler de parasını ödedikleri ürünlerin standa koyulmasını sağlıyor. Bir haftadır devam eden bu uygulama yoğun ilgi gördü.

"İhtiyacı olan alsın, isteyen bıraksın"

Attıkları bu özel adımla ilgili konuşan Ramazan Taş, “Sloganımız belli; ihtiyacı olan alsın, isteyen bıraksın. Bizim niyetimiz, şu zor günleri hep birlikte atlatmak. Bu zor günlerde evine ekmek götüremeyen insanlarımız var. Onların çorbalarında bir nebze tuzumuz olsun. Biz tüm Türkiye'deki iyilikseverlere diyoruz ki, sizin de çorbada tuzunuz olsun. Buradan herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Alan kişi, başka ihtiyaç sahibini düşünerek, onun hakkına girmeden sadece ihtiyacı olanı alıp giderse, biz de hayırseverlerle birlikte yüzümüz ak bir şekilde bu işten çıkacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Hayırseverler arayarak yardımda bulunmaya başladı

Çok güzel tepkiler aldıklarını ifade eden Ramazan Taş, “Hayırseverlerimiz arıyor, 'Bugün bizden 10 makarna koy', başka bir ağabeyimiz diyor ki 'Bugün 10 kilo patates koy', başka bir toptancı ağabeyimiz diyor ki 'Al bu zeytin tenekesini böl birer kiloya dağıt millete' çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkesten Allah razı olsun. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah böyle devam eder. Bizim amacımız Ramazan boyunca da böyle devam ettirebilmek. Bu günlerde milletin yanında bulunmak. Biz bize yeteriz Türkiye'm"cümlelerini kullandı.