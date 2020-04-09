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Karaman'da çapa makinesine kaptırdığı bacağı koptu

KARAMAN'da 56 yaşındaki Hamit T., çapa makinesiyle bahçesini sürdüğü sırada dengesini kaybedip düştü. Düşme anında bacağını makineye kaptıran yaşlı adam, hastaneye kaldırılsa da bacağını kaybetti.

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Karaman'da bahçe düzenlemesi yapan 56 yaşındaki Hamit T.'nin, çapa makinesine kaptırdığı sol bacağı diz kapağının altından koptu. 

Merkeze bağlı Yazılı köyünde oturan Hamit T., bugün çapa makinesiyle evinin bahçesinde düzenleme yaparken, dengesini kaybedip düştü. Bu sırada Hamit T., sol bacağını makineye kaptırdı. Bacağı diz kapağının altından kopan ve kanlar içinde kalan Hamit T.'nin yardımına aile fertleri koştu. Kopan bacağıyla birlikte ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hamit T., ameliyata alındı. Hamit T.'nin bacağı, doku zedelenmesi fazla olduğu için yerine dikilemedi.

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