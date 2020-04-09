HABER /  SPOR

Ronaldo için Real Madrid'e dönecek iddiası

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmek için kapıyı açık bıraktığı iddia edildi.

Abone ol

Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Lille orta saha oyuncusu Jose Fonte, Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

''Geri dönüş için bir açık kapı bıraktı''
Talk Sport'a konuşan Fonte, "Ronaldo Madrid'i, Madrid Ronaldo'yu seviyor. Her zaman geri dönüş için bir açık kapı bıraktı. Bu gerçekleşirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.

100 Milyon Euro'ya transfer olmuştu
Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 100 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız, Juventus formasıyla 53 golün altına imzasını attı. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan hayati derecede önemli uyarılar
Feribottaki personelin koronavirüs olduğunu duyan yolcular denize atladı
Türkiye hava sahasını açtı İtalyan ekip 2 yaşındaki çocuk için geldi: Asla unutmayacağız
Koronavirüsten ölmeden önce arkadaşına 'Aklın varsa çıkma' mesajı attı
Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktıkları duygulandırdı
Ahmet Davutoğlu yeni infaz düzenlemesine böyle karşı çıktı: Gizli af var
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da koronavirüsü yenen kadın: Çift geldim tek gidiyorum
Milos Krasic'ten Fenerbahçe itirafı
Nisan ayı hacamat takvimi hangi günler yaptırılır?
Galatasaray'dan Koronavirüs mücadelesine destek
Avrupalı 5 ülkede koronavirüs kısıtlamaları kalkıyor
İŞKUR Sağlık Bakanlığı temizlik görevlisi başvuru şartları neler?
Yorumlar