Ronaldo için Real Madrid'e dönecek iddiası

Juventus forması giyen Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmek için kapıyı açık bıraktığı iddia edildi.

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Portekiz Milli Takımı'nda Cristiano Ronaldo ile birlikte forma giyen Lille orta saha oyuncusu Jose Fonte, Ronaldo'nun Real Madrid'e geri dönmesinin ihtimal dahilinde olduğunu söyledi.

''Geri dönüş için bir açık kapı bıraktı''

Talk Sport'a konuşan Fonte, "Ronaldo Madrid'i, Madrid Ronaldo'yu seviyor. Her zaman geri dönüş için bir açık kapı bıraktı. Bu gerçekleşirse şaşırmam" ifadelerini kullandı.

100 Milyon Euro'ya transfer olmuştu

Ronaldo, Real Madrid'den Juventus'a 100 Milyon Euro karşılığında transfer olmuştu. Tecrübeli yıldız, Juventus formasıyla 53 golün altına imzasını attı.