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Kahramanmaraş'ta 1 kişi koronavirüsten öldü mahalle karantinaya alındı

KAHRAMANMARAŞ'ta Doğanlıkarahasan Mahallesi, 78 yaşındaki bir kişinin koronavirüsten ölmesi sonucu karantinaya alındı. Hayatını kaybeden G.Ö.'nün eşinin sonuçları da pozitif geldi. Ayrıca köyde başka pozitif vakalarının olduğu, hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

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Kahramanmaraş'ın kent merkezine 28 kilometre uzaklıkta olan Doğanlıkarahasan Mahallesi'nde yaşayan G.Ö. 78 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşlı adamın eşi de hastanede tedavi altına alındı.

Başka pozitif çıkanlarda oldu

Yaşanan durum üzerine Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Doğanlıkarahasan Mahallesi'nin karantina altına alınmasına karar verdi.

Koronavirüs testleri pozitif çıkan başka vatandaşların da bulunduğu öğrenilen 500 nüfuslu mahallenin giriş-çıkışları, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı.

Başka Cenazedeki kalabalıkta bulaştı iddiası

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden G.Ö.'nün torunu M.C., köyde daha önce bir cenaze olduğunu ve koronavirüsün de o sırada bulaşmış olabileceğini söyledi. M.C., "Dedem, korona  teşhisi konulunca gözlem altına alındı. 3-4 gün sonra hayatını kaybetti.  Cenazesinin hazırlığını yapıyoruz. Kimseyi almıyorlar. Sağ olsun devletimiz mahalleyi karantina altına aldı. Çok iyi bir şey yaptı. Milletimiz de artık bu konularda duyarlı olsun. Anneanneme de korona teşhisi konuldu. Şu an hastanede, çok şükür durumu iyi. Çocukları yurt dışında" diye konuştu.

"Pozitif olanlar hastanede"

Doğanlıkarahasan Mahalle Muhtarı İsmail Yağbasan üzgün olduğunu söyleyerek,"Karantina altındayız ama şu an köyde yaşayanların herhangi bir sıkıntısı yok. Pozitif olanlar hastanelerde tedavi altında ve bize gelen bilgiye göre onların da sağlık durumları iyi. İl Sağlık Müdürlüğü'nden de bir ekip geldi ve pozitif çıkan kişilerin temas ettiği kişilerde gerekli kontrolleri yaptı, onlarda da bir sıkıntı çıkmadı. Sağ olsun Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Belediyesi ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma Komutanlığı da bizimle devamlı irtibat halindeler. Herhangi bir ihtiyacımız olması durumunda anında karşılanıyor"cümlelerini kullandı.

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