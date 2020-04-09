HABER /  SAĞLIK

MÜ Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hızla hizmete alınması talimatını verdiği Marmara Üniversitesi Pendik Başıbüyük Eğitim ve Araştırma Hastanesi (MÜ Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başıbüyük Ek Hizmet Binası) koronavirüs pandemisi kapsamında hasta kabulüne başladı.

Abone ol

Üniversite tarafından yıllar önce temelleri atılan hastanenin bu hafta hizmete girdiği anlatılan açıklamada, hastanenin 181 bin 754 metrekare arsa içerisinde, 16 bin 500 metrekare oturum alanı ve 113 bin metrekare kapalı alana sahip olduğu belirtildi. 

Hastanenin kapasitesi

Açıklamada, nitelikli hasta odası kriterlerine uygun tek kişilik oda olmak üzere toplam 535 hasta yatağı bulunan hastanede, 62 acil servis müşahede yatağı, 29 ameliyat odası, 60 üçüncü seviye ventilatörlü erişkin yoğun bakım yatağı, 9 yoğun bakım izolasyon odası ve 195 poliklinik odasının yer aldığı kaydedildi. 

Özellikleri neler?

Güçlendirilmesi İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) tarafından yapılan binanın, Marmara Üniversitesi ile Sağlık Bakanlığı arasında yapılan afiliasyon kapsamında hizmet sunacağı vurgulanan açıklamada, hastanenin, 827 adet sismik izolatör sayesinde deprem sırasında bile ameliyatları devam ettirebilme ve afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilme özelliğini taşıdığı ifade edildi. 

Spesifik pandemi merkezi olarak hizmet verecek

Hastanenin, Kovid-19 ile mücadele kapsamında spesifik bir pandemi merkezi olarak hizmet vereceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Salgın ile mücadelede tanı ve tedavi için gerekli ventilatör, monitör, 128 kesit bilgisayarlı tomografi gibi tıbbi cihaz ve donanıma sahip olan hastanede bir hafta içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kovid-19 ilişkili yüksek kapasiteli ileri tanı laboratuvarının da hizmete girmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, talimatları ve Sağlık Bakanlığının oluruyla gerçekleştirilen hastane binamızın açılışında kıymetli katkılarından ötürü; İstanbul Valiliğine, İl Sağlık Müdürlüğüne, binanın güçlendirilmesine katkıda bulunan İstanbul Proje Koordinasyon Birimine (İPKB) bugüne kadar hastanemizde görev yapan idarecilerimize, akademisyenlerimize ve tüm personelimize teşekkür ederek tüm ülkemize hayırlı olmasını dileriz.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Meteoroloji paylaştı! Fırtınalı günler bitti, sırada sağanak var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kulp şehidinin eşi yürek yaktı! Çocuklar aç kaldılar gidiyorum dedi
Çocuğunu alıp sokağa çıktı! Ölürse benim çocuğum size ne?
Kısa çalışma ödeneği ne kadar olacak Zehra Zümrüt Selçuk açıkladı!
Koronavirüs aşısı için çalışan Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran paylaşım
Ali Babacan: Evine ekmek götüremeyene nasıl 'evde kal' deriz?
İstanbul için en az 2 hafta sokağa çıkma yasağı! Ekrem İmamoğlu söylüyor
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'un iki yakası arasındaki araç geçişi yüzde 52 azaldı
Maske sipariş etme e devlet üzerinden nasıl yapılır?
İmamoğlu rest çekti: Soruşturma açmak istiyorsanız buradayım
Çin'in Vuhan kentinden on binlerce kişi ayrıldı
Bilim insanları koronavirüsün nasıl yayıldığına ilişkin simülasyon paylaştı
Aşk ı Memnu ne zaman hangi yıl çekildi kaç bölüm sürdü?
Yorumlar