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Dünya Bankası'ndan koronavirüs sonrası Türkiye için yeni büyüme tahmini

Dünya Bankası, bugün açıkladığı son raporunda Türkiye için 2020 büyüme tahminini yüzde 0,5'e indirdiğini duyurdu. Banka, salgın öncesi Türkiye'nin yüzde 3 büyüyeceğini öngörüyordu.

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Dünya Bankası, bugün Avrupa ve Orta Asya (Avrasya) kalkınmakta ve gelişmekte olan ekonomileri için yayınladığı raporda Türkiye ekonomisi için 2020 ve 2021 GSYH büyüme tahminlerinde koronavirüs salgını kaynaklı değişikliğe gitti.

COVID-19 öncesinde Türk ekonomisinin 2020 yılında yüzde 3 civarında büyüyeceğini tahmin eden Dünya Bankası, bu beklentisini yüzde 0,5'e indirdi.

Türkiye, 2021'de yüzde 4 büyüyecek 

Dünya Bankası, koronavirüs  salgınının kontrol altına alınmasına bağlı olarak 2021 yılında Türk ekonomisinin yüzde 4 büyüyeceğini de öngördü. 2022 için büyüme tahmini de yüzde 4.0 olarak duyuruldu.

Enflasyon tahmini yüzde 11 oldu

Banka'nın Türkiye için 2020 yılı enfyasyon tahmini yüzde 11 olurken, enflasyonun 2021'de yüzde 9,0'a ve 2022'de yüzde 8,5'e gerileyeceği beklentisi ortaya kondu.

Türkiye'nin bütçe açığının GSYH'ya oranının 2020 yılında yüzde 4,5'e yükseleceğini öngören Dünya Bankası, bu oranın 2022'de yüzde 2,9'a gerileyeceğini de tahmin etti.

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