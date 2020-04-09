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Mersinliler 'Evde kal' çağrısına uydu sahil şeridi bomboş kaldı

MERSİN'de 10 kilometrelik sahil şeridi vatandaşların koronavirüse önlem olarak evde kalmasıyla boş kalırken, trafik akışı da izinsiz araçlara durdurulmuş durumda.

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Mersin'de, kışın en soğuk günlerinde dahi kalabalık olan sahil şeridi, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle boş kalırken, kentte giriş çıkışlar kontrollü bir şekilde yapılmaya devam ediyor.

İnsan seli oluyordu

Kentte, yasak öncesi sabahın erken saatlerinden, gece geç saatlere kadar insan selinin oluştuğu  yaklaşık 10 kilometrelik sahil şeridi, polisin aldığı güvenlik önlemi nedeniyle boş kaldı. Yasak öncesi sabahın ilk ışıkları ile birlikte gece geç saatlere kadar binlerce insana ev sahipliği yapan sahil şeridi, bugünlerde sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. Çocukların vazgeçilmezi olan oyun alanları ise boş kaldı.

İzinsiz araçlar Mersin'e giremiyor

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 büyükşehir ve Zonguldak’a girişler-çıkışlara geçici olarak yasak getirmesinin ardından da kenti Antalya, Adana ve Ankara’ya bağlayan otobandaki araç trafiği de son buldu. Kentte sadece izin verilen araçlar ve görevliler dışında kimse giriş çıkış yapamıyor.    

Öte yandan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçları da Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından yerine getirilirken, belediyeler de oluşturduğu ekiplerle ihtiyaç halinde psikolojik destek ile çeşitli yardımlarda bulunuyor.

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