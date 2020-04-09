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Diyanet'ten Koronavirüs cenazeleri işlemleriyle ilgili yeni açıklama

Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun aldığı yeni karar üzerine Covid-19’dan vefat edenlerin cenazelerinin koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiğini açıkladı.

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Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'ndan alınan görüşün ardından yürürlüğe giren yeni tedbir kararını duyurdu.

Diş İşleri Yüksek Kurulu'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: Din İşleri Yüksek Kurulumuz, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’ndan görüş alarak 22.03.2020 tarihinde “Salgın Hastalık Durumunda Cenaze Namazı ve Defin İşlemleri” konulu bir fetva yayınlamıştır.

Gerekli koruyucu tedbirler alınmalı
Söz konusu fetvada öncelikle, “Hastalığın bulaşma riskine karşı uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda gerekli koruyucu tedbirler alındıktan sonra cenazenin usulüne uygun bir şekilde yıkanıp kefenlenmesi ve defnedilmesi gerektiği” vurgulanmış, devamında ise hastalığın bulaşma riskine göre bazı zaruret hükümlerine işaret edilmiştir.

Farklı bir uygulamaya gerek yok
03.04.2020 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce Başkanlığımıza “Bilim Kurulunun konuyu tartıştığı ve Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazelerine diğer enfeksiyon hastalıklarından vefat edenlerden farklı bir uygulama yapmaya gerek olmadığı kararına vardığı” bildirilmiştir.

Usulüne göre defnedilmeli
Ayrıca son dönemde, fetvadaki aslî hükmün dikkate alınmadığı, bunun yerine zarurete istinaden verilen hükümler çerçevesinde cenaze işlemlerinin gerçekleştirildiği yönünde Kurulumuza şikâyetler ulaşmıştır. Bu itibarla, din kardeşlerimize karşı dini olarak son vazifemizi yaptığımız unutulmadan Kovid-19 sebebiyle vefat edenlerin cenazelerinin Kurulumuzun asli fetvası doğrultusunda koruyucu tedbirler alındıktan sonra usulüne göre yıkanması, kefenlenmesi ve defnedilmesi farz-ı kifâyedir.

Gerekli koruyucu kıyafet, teknik ekipman ve ehil gassalların bulunmadığı yerlerdeki cenazelerin de bu imkânların bulunduğu gasilhanelere nakledilerek bu dinî sorumluluğun usulüne uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi için ilgililer tarafından gerekli tedbirler alınmalıdır.  

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