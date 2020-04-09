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Bolu’da kumarhaneye çevrilen eve operasyon: 13 gözaltı

BOLU’da, korona virüs tedbirleri kapsamında kahvehanelerin kapatılmasının ardından kumarhaneye çevrilen bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişiye toplam 39 bin lira para cezası kesildi.

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İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile kahvehane ile kıraathanelerin kapanması üzerine Bolu’da bazı vatandaşların evlerini kahvehaneye çevirerek kumar oynattığı tespit edildi. Kentin en işlek yeri olan İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan bir evde kumar oynandığının belirlenmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekipleri eve operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 12 kişi kumar oynadığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler, kumar oynanan masadaki paralara ve oyun kağıtlarına el koyarak ev sahibi ve kumar oynayan 12 kişiye toplam 39 bin lira para cezası kesti.

Ayrıca, ev sahibi hakkında “kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçunda adli işlem yapılacağı öğrenildi.

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